В Бразилии арестовали экс-главу Минобороны за попытку совершить госпереворот

В Рио-де-Жанейро арестовали экс-министра обороны Бразилии Уолтера Брага Нетту. Он подозревается в заговоре против действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передаёт портал G1.

Брага Нетту входил в администрацию бывшего президента Жаира Болсонару, кроме того он был кандидатом в президенты в 2022 году. После провала на выборах он решил устроить переворот в стране. Вместе с заговорщиками Нетту планировал сорвать инаугурацию Силвы, запланированную на 1 января 2023 года.