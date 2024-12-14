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14 декабря, 19:38

В Бразилии арестовали экс-главу Минобороны за попытку совершить госпереворот

Уолтер Брага Нетту. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / SHAMIL ZHUMATOV

Уолтер Брага Нетту. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / SHAMIL ZHUMATOV

В Рио-де-Жанейро арестовали экс-министра обороны Бразилии Уолтера Брага Нетту. Он подозревается в заговоре против действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передаёт портал G1.

Брага Нетту входил в администрацию бывшего президента Жаира Болсонару, кроме того он был кандидатом в президенты в 2022 году. После провала на выборах он решил устроить переворот в стране. Вместе с заговорщиками Нетту планировал сорвать инаугурацию Силвы, запланированную на 1 января 2023 года.

Мятежники разработан план «Жёлто-зелёный кинжал», пункты которого содержали убийство Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и судьи Федерального верховного суда республики Алешандри ди Морайса. В день заседания суда, 15 декабря, заговорщики должны были убить ди Морайса, но заседание перенесли на неизвестный срок. В результате переворот закончился, даже не успев начаться.

Напомним, в январе 2023 года Life.ru сообщал, что сторонники Болсонару захватили парламент и устроили погромы в столице страны — Бразилиа. В этой ситуации президент государства Лула да Силва ввёл в городе режим ЧС до конца месяца. Правоохранители задержали около 150 человек, причастных к беспорядкам. 14 января бразильская Генпрокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд о признании экс-президента Бразилии Болсонару одним из фигурантов дела о погромах в Бразилиа.

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Полина Никифорова
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