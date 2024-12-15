Названа возможная дата заседания Госсовета по подведению итогов года

Стала известна возможная дата собрания Госсовета РФ для подведения итогов года. Заседание может состояться в конце декабря, пишет URA.ru .

«Заседание Госсовета может пройти 20 декабря. Встреча будет посвящена обсуждению результатов работы по итогам Года Семьи», — отмечается в сообщении.