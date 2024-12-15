Названа возможная дата заседания Госсовета по подведению итогов года
Заседание Госсовета по подведению итогов года может состояться 20 декабря
Заседание Госсовета РФ в Большом Кремлевском дворце, 27 декабря 2023 года. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Стала известна возможная дата собрания Госсовета РФ для подведения итогов года. Заседание может состояться в конце декабря, пишет URA.ru.
«Заседание Госсовета может пройти 20 декабря. Встреча будет посвящена обсуждению результатов работы по итогам Года Семьи», — отмечается в сообщении.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в России. В январе в стране на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи, что позволит семьям рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране. Путин назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.