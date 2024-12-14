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Регион
14 декабря, 16:25

Генсовет «Единой России» избрал Владимира Якушева на должность генсекретаря

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Генеральный совет партии «Единая Россия» избрал первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева генсекретарём, сообщает пресс-служба партии. На этой должности работал с июня 2024 года в качестве временно исполняющего обязанности. Якушева выбрали члены генерального совета посредством тайного голосования.

«Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь её придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле», — приводит слова Якушева сайт ЕР.

Он отметил, что на состоявшемся сегодня XXII съезде партии президент России Владимир Путин обозначил перед «Единой Россией» ключевые задачи — план действий на ближайшее будущее. Якушев пообещал выполнять свои обязанности честно и максимально эффективно, а также делать всё возможное для повышения имиджа партии и её электоральной активности.

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Ранее Life.ru сообщал, что 14 декабря Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где проходил XXII съезд партии «Единая Россия». В своей приветственной речи он поблагодарил всех членов организации и её сторонников за вклад в решение задач СВО. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ЕР выполнит поставленные Путиным цели.

Александра Мышляева
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