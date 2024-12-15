Экс-супруга Николая Баскова оформляет банкротство

Предприятие холдинга «Биотэк» инициировало признание банкротом Светланы Шпигель, которая является экс-супругой артиста Николая Баскова и дочерью основателя фармкомпаниии Бориса Шпигеля. Сама организация также пребывает на стадии банкротства, пишет РБК.

Московский арбитражный суд в ноябре взял в работу поданное двумя месяцами ранее заявление от фармацевтического дистрибьютора. Как следует из судебной документации, истцом выступает «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация», являющаяся частью бизнес-империи, основанной отцом ответчицы — Борисом Шпигелем.

О конкретных мотивах, которые привели женщину к такому решению, в документах данных нет. Известно, что Светлане Шпигель, согласно данным СПАРК, принадлежат по 100% в пензенских дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед», а также 33,33% в московском ООО «Старфарма», которое тоже занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.