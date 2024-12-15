Президента Бразилии выписали из больницы после трепанации черепа

Президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву выписали из больницы в Сан-Паулу, где ему провели две операции по предупреждению кровоизлияния в мозг. 79-летний политик может вернуться к исполнению служебных обязанностей, пишет портал G1 со ссылкой на лечащих врачей бразильского лидера.