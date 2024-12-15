Президента Бразилии выписали из больницы после трепанации черепа
G1: Да Силву выписали из больницы, он вернётся к обязанностям президента
Президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву выписали из больницы в Сан-Паулу, где ему провели две операции по предупреждению кровоизлияния в мозг. 79-летний политик может вернуться к исполнению служебных обязанностей, пишет портал G1 со ссылкой на лечащих врачей бразильского лидера.
«Президент выздоровел, он выписан из больницы и может вернуться домой [в Бразилиа] уже сейчас», — рассказала лечащий врач да Силвы Ана Элена Жермолью.
Напомним, что Лула да Силва был госпитализирован несколько дней назад, после жалоб на приступы сильной головной боли. Врачи сделали ему МРТ, которая показала риск кровоизлияния в мозг. Тогда политика перевели в клинику в Сан-Паулу, где он перенёс операцию по трепанации черепа. Процедура прошла успешно, бразильский президент пошёл на поправку. Травму головы он получил в октябре — тогда пришлось накладывать швы на затылок. Из-за этого да Силва был вынужден пропустить саммит БРИКС в Казани и участвовать в нём только по видеосвязи.
ТАСС / ZUMA