Российские войска за минувшие сутки поразили 146 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары по противнику наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и ракетных установок. Вклад в предстоящую победу также внесли артиллерийские расчёты. Лишь в Курской области 15 декабря украинские боевики потеряли 400 человек и более десяти единиц техники.