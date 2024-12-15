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Регион
15 декабря, 20:07

Минобороны: ВС РФ поразили 146 районов сосредоточения живой силы ВСУ за сутки

Российские войска за минувшие сутки поразили 146 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары по противнику наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и ракетных установок. Вклад в предстоящую победу также внесли артиллерийские расчёты. Лишь в Курской области 15 декабря украинские боевики потеряли 400 человек и более десяти единиц техники.

Эпичные кадры: Российский дрон «стряхнул» с брони танка катавшихся под Курском бойцов ВСУ
Эпичные кадры: Российский дрон «стряхнул» с брони танка катавшихся под Курском бойцов ВСУ

Между тем российские военные почти окружили группировку ВСУ в Курахово. Украинские боевики всё чаще бегут с позиций, а темпы освобождения города лишь растут. Бело-сине-красный триколор уже развевается над зданием горсовета.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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