Минобороны: ВС РФ поразили 146 районов сосредоточения живой силы ВСУ за сутки
Российские войска за минувшие сутки поразили 146 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, удары по противнику наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и ракетных установок. Вклад в предстоящую победу также внесли артиллерийские расчёты. Лишь в Курской области 15 декабря украинские боевики потеряли 400 человек и более десяти единиц техники.
Между тем российские военные почти окружили группировку ВСУ в Курахово. Украинские боевики всё чаще бегут с позиций, а темпы освобождения города лишь растут. Бело-сине-красный триколор уже развевается над зданием горсовета.
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