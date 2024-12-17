БК «Зенит» и «Химки» выразили соболезнования родным погибшего Яниса Тиммы

Баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки» выразили глубокие соболезнования родным и близким экс-форварда своей команды Яниса Тиммы в связи с его трагической гибелью. Трогательные слова также опубликовали и фанаты спортсмена.

«Янис — воин, я был рад видеть его частью команды в СПб, приносил пользу, был одним из лидеров той команды Карасева. Жаль, что баскетбол для него в последние годы отошёл на второй план…Пацан был дельный! Светлая память…» — написал один из фанатов погибшего.