БК «Зенит» и «Химки» выразили соболезнования родным погибшего Яниса Тиммы
Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»
Баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки» выразили глубокие соболезнования родным и близким экс-форварда своей команды Яниса Тиммы в связи с его трагической гибелью. Трогательные слова также опубликовали и фанаты спортсмена.
«Янис — воин, я был рад видеть его частью команды в СПб, приносил пользу, был одним из лидеров той команды Карасева. Жаль, что баскетбол для него в последние годы отошёл на второй план…Пацан был дельный! Светлая память…» — написал один из фанатов погибшего.
Тимма подписал контракт с «Зенитом» в 2015 году, в его составе игрок стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016. За «Химки» баскетболист выступал с 2019 года на протяжении двух лет.
Напомним, сегодня бывший муж Анны Седоковой был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. После случившегося Анна в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью. Тем временем отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года. Сейчас мужчина не теряет надежды, что произошедшее ошибка, и спортсмена просто спутали с другим человеком.