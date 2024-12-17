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17 декабря, 09:54

БК «Зенит» и «Химки» выразили соболезнования родным погибшего Яниса Тиммы

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

Баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки» выразили глубокие соболезнования родным и близким экс-форварда своей команды Яниса Тиммы в связи с его трагической гибелью. Трогательные слова также опубликовали и фанаты спортсмена.

«Янис — воин, я был рад видеть его частью команды в СПб, приносил пользу, был одним из лидеров той команды Карасева. Жаль, что баскетбол для него в последние годы отошёл на второй план…Пацан был дельный! Светлая память…» — написал один из фанатов погибшего.

Тимма подписал контракт с «Зенитом» в 2015 году, в его составе игрок стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016. За «Химки» баскетболист выступал с 2019 года на протяжении двух лет.

Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился Янис Тимма
Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился Янис Тимма

Напомним, сегодня бывший муж Анны Седоковой был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. После случившегося Анна в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью. Тем временем отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года. Сейчас мужчина не теряет надежды, что произошедшее ошибка, и спортсмена просто спутали с другим человеком.

Алена Пенчугина
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