«Тёплые воспоминания о тебе»: Бывшая жена Яниса Тимма отреагировала на его смерть
Бывшая жена Яниса Тимма отреагировала на его смерть
Бывшая жена Яниса Тимма Сана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa
Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тимма отреагировала на его смерть. В своём микроблоге Сана опубликовала фото спортсмена с сыном Кристианом, На снимке — Янис держит новорожденного малыша, прижимая к плечу.
Бывшая жена Яниса Тимма опубликовала давний снимок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa
«У нас всегда будут тёплые воспоминания о тебе», — подписала девушка публикацию.
Янис и Сана познакомились в 2011 году. Их роман длился пять лет, прежде чем они решили связать себя узами брака и завести ребёнка. У пары родился сын, однако с его появлением начали возникать ссоры и недомолвки. Позднее баскетболист познакомился с Анной Седоковой и ушёл из семьи. После разрыва его бывшая жена повстречала футболиста Марциса Ошса, за которого в 2023 году вышла замуж.
Напомним, сегодня бывший муж Анны Седоковой был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. После случившегося Анна в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью. Тем временем отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года.