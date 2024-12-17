«Тёплые воспоминания о тебе»: Бывшая жена Яниса Тимма отреагировала на его смерть

Янис и Сана познакомились в 2011 году. Их роман длился пять лет, прежде чем они решили связать себя узами брака и завести ребёнка. У пары родился сын, однако с его появлением начали возникать ссоры и недомолвки. Позднее баскетболист познакомился с Анной Седоковой и ушёл из семьи. После разрыва его бывшая жена повстречала футболиста Марциса Ошса, за которого в 2023 году вышла замуж.