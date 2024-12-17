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17 декабря, 11:14

«Тёплые воспоминания о тебе»: Бывшая жена Яниса Тимма отреагировала на его смерть

Бывшая жена Яниса Тимма отреагировала на его смерть

Бывшая жена Яниса Тимма Сана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

Бывшая жена Яниса Тимма Сана. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тимма отреагировала на его смерть. В своём микроблоге Сана опубликовала фото спортсмена с сыном Кристианом, На снимке — Янис держит новорожденного малыша, прижимая к плечу.

Бывшая жена Яниса Тимма опубликовала давний снимок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

Бывшая жена Яниса Тимма опубликовала давний снимок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

«У нас всегда будут тёплые воспоминания о тебе», — подписала девушка публикацию.

Янис и Сана познакомились в 2011 году. Их роман длился пять лет, прежде чем они решили связать себя узами брака и завести ребёнка. У пары родился сын, однако с его появлением начали возникать ссоры и недомолвки. Позднее баскетболист познакомился с Анной Седоковой и ушёл из семьи. После разрыва его бывшая жена повстречала футболиста Марциса Ошса, за которого в 2023 году вышла замуж.

Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео
Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео

Напомним, сегодня бывший муж Анны Седоковой был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. После случившегося Анна в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью. Тем временем отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года.

Мария Любицкая
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