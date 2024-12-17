Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места теракта в Москве
Тела начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тем не менее следователи, криминалисты и оперативные службы продолжают работу.
Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, выжил только водитель генерала, находившийся в машине. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила.
Life.ru