Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места теракта в Москве

Тела начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».