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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 декабря, 16:03

Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места теракта в Москве

Тела начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тем не менее следователи, криминалисты и оперативные службы продолжают работу.

Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве
Опубликовано новое видео с моментом подрыва генерала Кириллова в Москве

Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, выжил только водитель генерала, находившийся в машине. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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