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Регион
17 декабря, 17:11

Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях в «Патриоте»

Военный суд решил продлить срок ареста экс-заместителю главы Минобороны, генералу армии запаса Павлу Попову до 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей в суде.

«Постановлением 235-го гарнизонного военного суда продлён срок стражи Попову», — говорится в сообщении.

Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества IT-генерала Попова
Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества IT-генерала Попова

Напомним, что ранее арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, он вместе с сообщниками украл 30 миллионов рублей, пока был ответственным за парк «Патриот». Теперь экс-заместителю главы Минобороны грозит до десяти лет тюрьмы. У него также была найдена недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей. Директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны. До задержания с мужчинами проводились очные ставки. На них генерал подробно рассказал, кому и для в каких целях он передавал денежные средства.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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