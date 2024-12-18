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18 декабря, 11:39

Пушилин пообещал, что в ДНР обязательно будет салют, но победный

Пушилин: В ДНР не будет салюта на Новый год в 2024 году

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что в Донецкой Народной Республике в этом году не будет праздничного салюта. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ДНР в 2024 году не будет салюта на Новый год. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Пушилин отметил, что в будущем в ДНР обязательно будет салют, но победный.

«Всему своё время. Исходя из оперативной обстановки, не этот Новый год. Пока без фейерверков», — сказал глава республики.

Власти Петербурга отказались запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Власти Петербурга отказались запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Ранее в Госдуме захотели запретить запускать салюты во дворах, а общественники выступили против продажи фейерверков во время СВО. Идея нашла одобрение, но в ГД отказались выступать в роли Гринчей.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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