Пушилин пообещал, что в ДНР обязательно будет салют, но победный

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что в Донецкой Народной Республике в этом году не будет праздничного салюта. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ДНР в 2024 году не будет салюта на Новый год. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Пушилин отметил, что в будущем в ДНР обязательно будет салют, но победный.