Пушилин пообещал, что в ДНР обязательно будет салют, но победный
Пушилин: В ДНР не будет салюта на Новый год в 2024 году
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что в Донецкой Народной Республике в этом году не будет праздничного салюта. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ДНР в 2024 году не будет салюта на Новый год. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
Пушилин отметил, что в будущем в ДНР обязательно будет салют, но победный.
«Всему своё время. Исходя из оперативной обстановки, не этот Новый год. Пока без фейерверков», — сказал глава республики.
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин