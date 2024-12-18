Убийцу 90-летнего отца Легойды приговорили к пожизненному сроку

27-летний обвиняемый настаивал, что не собирался убивать Романа Тимофеевича, а хотел его ограбить, но пожилой мужчина смело дал отпор. Во время суда Щербаков снова извинился перед родными своей жертвы. Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии особого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.