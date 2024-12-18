Убийцу 90-летнего отца Легойды приговорили к пожизненному сроку
Адам Щербаков. Фото © Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
Убийцу 90-летнего отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Романа приговорили к пожизненному сроку. Адам Щербаков во время заседания полностью признал вину.
«Назначить Щербакову наказание в виде пожизненного лишения свободы», – объявил вердикт судья.
27-летний обвиняемый настаивал, что не собирался убивать Романа Тимофеевича, а хотел его ограбить, но пожилой мужчина смело дал отпор. Во время суда Щербаков снова извинился перед родными своей жертвы. Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии особого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, тело 90-летнего Романа Легойды нашли в Видном в овраге неподалёку от дороги. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению следкома. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого по горячим следам. Он раскрыл мотив, а СК показал видео с места убийства.