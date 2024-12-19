Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 16:39

Убийцу генерала Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя

Задержанного за убийство российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя полиции. Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане, зашёл в зал заседаний с опущенной головой, передаёт корреспондент Life.ru.

В скоро времени суд назначит ему меру пресечения.

Задержанного за убийство генерала Кириллова доставили в суд. Видео © Life.ru

Напомним, позавчера в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был пойман подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, который признался, что действовал по указанию Киева с намерением получить 100 тысяч долларов и гражданство одной из европейских стран. Установлено, что преступник проживал в отеле всего в 500 метрах от дома военного.

Убийца генерала Кириллова потребовал переводчика в суде
Убийца генерала Кириллова потребовал переводчика в суде
Обложка ©

Life.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar