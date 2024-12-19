Убийцу генерала Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя
Задержанного за убийство российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя полиции. Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане, зашёл в зал заседаний с опущенной головой, передаёт корреспондент Life.ru.
В скоро времени суд назначит ему меру пресечения.
Задержанного за убийство генерала Кириллова доставили в суд. Видео © Life.ru
Напомним, позавчера в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был пойман подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, который признался, что действовал по указанию Киева с намерением получить 100 тысяч долларов и гражданство одной из европейских стран. Установлено, что преступник проживал в отеле всего в 500 метрах от дома военного.
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