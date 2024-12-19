Убийцу генерала Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя

Задержанного за убийство российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова доставили в суд в сопровождении усиленного конвоя полиции. Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане, зашёл в зал заседаний с опущенной головой, передаёт корреспондент Life.ru.