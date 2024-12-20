Матиас Погба приговорён к году тюрьмы за участие в вымогательстве у брата Поля
Матиас и Поль Погба. Обложка © Х / Fabrizio Romano
Парижский суд приговорил Матиаса Погба, брата экс-полузащитника сборной Франции Поля Погба, к трём годам лишения свободы, два из которых условно, признав его виновным в вымогательстве. Суд также наложил на него штраф в размере 20 тысяч евро. Как сообщает агентство Франс Пресс, срок он отбудет с электронным браслетом, а не в тюрьме.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Матиас Погба и другие подозреваемые вымогали деньги у его знаменитого брата. Матиас был арестован в сентябре 2022 года и освобождён в декабре того же года.
Поль Погба, в свою очередь, находится без клуба после допинг-скандала. Спортивный арбитражный суд сократил срок его дисквалификацию с четырёх до полутора лет, и он сможет возобновить тренировки в январе 2025 года. Недавно появилась новость, что француз может стать игроком ФК «Торпедо». Об этом заявил спортивный директор клуба Ари, который был назначен на должность 3 декабря.