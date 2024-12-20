«Мы ещё ответим»: Военные эксперты объяснили, почему удары возмездия по Киеву не прекратятся

Военные эксперты в беседе с Life.ru оценили сегодняшние удары возмездия ВС РФ, целями которых стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, Российская армия наносит удары, чтобы в Киеве понимали, что ни один удар по нашей территории западным оружием без следа не пройдёт.

«Однако я не думаю, что именно этот удар стал местью за (начальника Войск РХБЗ Игоря) Кириллова. За Кириллова должен кто-то ответить из военно-политического руководства Украины. Ответ ещё впереди. Мы ударили в первую очередь по заводу в Киеве, им очень интересуются американцы и британцы. То есть этот завод практически перестал существовать. Ну и, кроме того, ещё объекты энергетики, которые не позволяют развивать военно-промышленный комплекс Украины», — подчеркнул он.

А военный эксперт Василий Дандыкин призвал отказаться от понятия «удар возмездия» и бить по стратегическим объектам противника «без повода».

«На мой взгляд, пора отказаться от понятия «удар возмездия», надо просто уничтожать врага и наносить удары даже тогда, когда вроде бы и повода нет. Это должно быть регулярно и постоянно для того, чтобы выполнить задачи специальной военной операции. Ясно одно, что они не отказываются от идей и дальше бить ракетами. Может, даже поднимут авиацию, может, даже где-то попробуют пройти какое-то локальное контрнаступление. Поэтому эта работа должна быть для врага неожиданной», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Утренние удары по Киеву он считает ответом на обстрел ракетами ATACMS и Storm Shadow комбината «Каменский» в Ростовской области 8 декабря. Дандыкин не исключает, что сегодня были задействованы «Кинжалы». Удары были не только по центру принятия решений, но и по объектам энергетики.