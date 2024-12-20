В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы удара ВСУ

В Ростове-на-Дону власти приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы нанесения удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Логвиненко, призвав жителей спускаться в укрытия во время воздушной тревоги или же отойти от окон как можно дальше.