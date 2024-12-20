В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы удара ВСУ
В Ростове-на-Дону власти приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы нанесения удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Логвиненко, призвав жителей спускаться в укрытия во время воздушной тревоги или же отойти от окон как можно дальше.
«Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования», — подчеркнул он.
Напомним, ВСУ ударили по Рыльску днём 20 декабря, под обстрел попали автовокзал, школа, Дом культуры и педагогическое училище. Всего по городу было выпущено более 10 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. Количество погибших выросло до 6, ещё 10 мирных жителей пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. Чиновники начали обход квартир и домов в Рыльске с целью оценить нанесённый ущерб и помочь горожанам.
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