Актёра Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года после сложной операции

Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года после сложной операции на челюсти. По данным SHOT, врачи обещают отпустить актёра домой уже на следующей неделе. Таким образом, 2025 год Борис Васильевич сможет встретить в кругу близких.

Сейчас 75-летний артист проходит реабилитацию после неудачного падения, он чувствует себя намного лучше. Народный артист уже может самостоятельно питаться и разговаривать. Он постоянно на связи с близкими — женой и сыном.