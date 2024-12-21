Актёра Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года после сложной операции
SHOT: Актёра Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года
Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года после сложной операции на челюсти. По данным SHOT, врачи обещают отпустить актёра домой уже на следующей неделе. Таким образом, 2025 год Борис Васильевич сможет встретить в кругу близких.
Сейчас 75-летний артист проходит реабилитацию после неудачного падения, он чувствует себя намного лучше. Народный артист уже может самостоятельно питаться и разговаривать. Он постоянно на связи с близкими — женой и сыном.
Напомним, народного артиста РФ доставили в больницу ночью 5 декабря после того, как жена нашла его без сознания на лестничной площадке. Щербаков сильно ударился головой при падении. Придя в сознание, он пожаловался на головные боли и дезориентацию. Врачи нашли у него нарушения сердечного ритма, а также признаки недостаточности. Также у него обнаружили перелом черепа и костей челюсти. Народному любимцу провели операцию, зафиксировав смещённую скуловую кость металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит проходить около двух недель. Сам Щербаков сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление.
ТАСС / Елена Никитченко