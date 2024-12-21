В Казани назвали причину громких взрывов
Громкие хлопки в Казани вызваны испытаниями на Пороховом заводе
Громкие хлопки в Казани, о которых в социальных сетях писали очевидцы, обусловлены испытаниями на Пороховом заводе. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.
«Из-за испытаний на Пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки. Мероприятия плановые, продлятся до 16:00», — сказано в сообщении.
Напомним, сегодня Казань попала под серию ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Что известно об атаке — в материале Life.ru.
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