В ГД пригрозили Киеву справедливым ответом за удары по домам в Казани

«То, что удар по Казани произошёл и более того, попали на мирные дома, за это надо отвечать. Отвечать, как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор оказать», — отреагировал Колесник.