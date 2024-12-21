В ГД пригрозили Киеву справедливым ответом за удары по домам в Казани
Депутат Колесник: Россия ответит Киеву на удары по жилым домам в Казани
Россия ответит на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Казань, сообщил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Заявление депутат озвучил в беседе с «Лентой.ру».
«То, что удар по Казани произошёл и более того, попали на мирные дома, за это надо отвечать. Отвечать, как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор оказать», — отреагировал Колесник.
Депутат напомнил киевскому режиму, что уже совсем близко день инаугурации американского президента Дональда Трампа. Он отметил, что Владимир Зеленский хранит надежду, что новый лидер продолжит военную помощь.
Напомним, сегодня Казань подверглась череде ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», вспыхнул пожар. Следом другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Из за ЧП в регионе отменили массовые мероприятия.
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