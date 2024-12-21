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Регион
21 декабря, 13:44

В ГД пригрозили Киеву справедливым ответом за удары по домам в Казани

Депутат Колесник: Россия ответит Киеву на удары по жилым домам в Казани

Россия ответит на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Казань, сообщил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Заявление депутат озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«То, что удар по Казани произошёл и более того, попали на мирные дома, за это надо отвечать. Отвечать, как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор оказать», — отреагировал Колесник.

Депутат напомнил киевскому режиму, что уже совсем близко день инаугурации американского президента Дональда Трампа. Он отметил, что Владимир Зеленский хранит надежду, что новый лидер продолжит военную помощь.

Летевший в Казань самолёт развернули в воздухе из-за атаки беспилотников
Летевший в Казань самолёт развернули в воздухе из-за атаки беспилотников

Напомним, сегодня Казань подверглась череде ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», вспыхнул пожар. Следом другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и 5-этажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Из за ЧП в регионе отменили массовые мероприятия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Николай Рюмин
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