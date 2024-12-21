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21 декабря, 16:11

«Очень много вопросов»: Песков обратился к российским спортивным федерациям

Песков: Спортивные федерации должны продолжать работать над возвращением россиян

Национальные спортивные федерации должны и дальше бороться за возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета РФ и федераций — продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам и белорусам участвовать в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. От сборной РФ можно утвердить по одному спортсмену в каждом виде программ фигурного катания, а также по одному в конькобежном спорте.

Недавно российские пловцы приняли участие в чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Россияне забрали сразу несколько медалей. Кроме того, они установили новый мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров на короткой воде. Успехи россиян пришлось признать даже на Западе.

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Life.ru

Полина Никифорова
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