«Очень много вопросов»: Песков обратился к российским спортивным федерациям

Национальные спортивные федерации должны и дальше бороться за возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета РФ и федераций — продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.