Члены экипажа найденного на Камчатке Ан-2 рассказали, как им удалось выжить
Экипаж пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2 рассказал о крушении
Спасённый экипаж пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2 впервые рассказал о крушении. Мужчины признались, что во время их полёта внезапно отказали приборы на воздушном судне. Их слова приводит газета «Известия».
«Стали отворачивать от горного массива подальше. По прибору пилотируемую скорость вообще не показывало. Единственное, что нам оставалось, ориентироваться: если предкрылки выходят в самолёт, то скорость мала, штурвал от себя. Высота сначала показывалась 200 м, потом резко 100, 80, 10 м. Штурвал на себя. Повезло, что упали в снег», — признался мужчина.
Выжить им помогли небольшие запасы еды, которые у них были с собой. Спали они в яме под крылом самолёта.
Напомним, что самолёт с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров 19 декабря. Несколько раз поиски приходилось приостанавливать из-за непогоды. Ан-2 искали как с земли, так и с воздуха. Их нашли спустя три дня поисков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Два члена экипажа и один пассажир в настоящий момент доставляются в Мильково.
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