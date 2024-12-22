Члены экипажа найденного на Камчатке Ан-2 рассказали, как им удалось выжить

Спасённый экипаж пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2 впервые рассказал о крушении. Мужчины признались, что во время их полёта внезапно отказали приборы на воздушном судне. Их слова приводит газета «Известия».

«Стали отворачивать от горного массива подальше. По прибору пилотируемую скорость вообще не показывало. Единственное, что нам оставалось, ориентироваться: если предкрылки выходят в самолёт, то скорость мала, штурвал от себя. Высота сначала показывалась 200 м, потом резко 100, 80, 10 м. Штурвал на себя. Повезло, что упали в снег», — признался мужчина.