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22 декабря, 05:39

Раскрыта причина крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

SHOT: Причиной крушения Ан-2 на Камчатке стало обледенение

Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев

Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев

Причиной падения самолёта Ан-2 на Камчатке стало обледенение. Пилот прокладывал маршрут исключительно по высотомеру. При вынужденном приземлении биплан перевернулся. Три человека, находившиеся внутри, были вынуждены жечь топливо, чтобы согреться, сообщает SHOT.

Из-за обледенения судно стало стремительно терять высоту. Пилот Андрей Гордеев попытался увести самолёт от горной местности. В итоге они скользили по снегу около 30 метров и в результате перевернулись.

Напомним, что сотрудники спасательной службы обнаружили пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 лишь 22 декабря спустя три дня поисков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Два члена экипажа и один пассажир в настоящий момент доставляются в Мильково. Выжить мужчинам помогли небольшие запасы еды, которые у них были с собой. Спали они в яме под крылом самолёта. Опубликованы первые кадры с места крушения.

Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Николай Рюмин
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