Раскрыта причина крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

Причиной падения самолёта Ан-2 на Камчатке стало обледенение. Пилот прокладывал маршрут исключительно по высотомеру. При вынужденном приземлении биплан перевернулся. Три человека, находившиеся внутри, были вынуждены жечь топливо, чтобы согреться, сообщает SHOT .

Из-за обледенения судно стало стремительно терять высоту. Пилот Андрей Гордеев попытался увести самолёт от горной местности. В итоге они скользили по снегу около 30 метров и в результате перевернулись.