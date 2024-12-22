Раскрыта причина крушения самолёта Ан-2 на Камчатке
SHOT: Причиной крушения Ан-2 на Камчатке стало обледенение
Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев
Причиной падения самолёта Ан-2 на Камчатке стало обледенение. Пилот прокладывал маршрут исключительно по высотомеру. При вынужденном приземлении биплан перевернулся. Три человека, находившиеся внутри, были вынуждены жечь топливо, чтобы согреться, сообщает SHOT.
Из-за обледенения судно стало стремительно терять высоту. Пилот Андрей Гордеев попытался увести самолёт от горной местности. В итоге они скользили по снегу около 30 метров и в результате перевернулись.
Напомним, что сотрудники спасательной службы обнаружили пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 лишь 22 декабря спустя три дня поисков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Два члена экипажа и один пассажир в настоящий момент доставляются в Мильково. Выжить мужчинам помогли небольшие запасы еды, которые у них были с собой. Спали они в яме под крылом самолёта. Опубликованы первые кадры с места крушения.