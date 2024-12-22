Стало известно состояние членов экипажа упавшего на Камчатке Ан-2

Врачи оценили состояние членов экипажа самолёта Ан-2, рухнувшего на Камчатке, как средней степени тяжести. Мужчинам повезло, что у них была возможность эти три дня греться от топлива, которое они постепенно сжигали, сообщает SHOT.

Сообщается, что борт транспортировал груз с продуктами и запчастями в посёлок Оссора. В самолёте были: 68-летний КВС Андрей Гордеев и 71-летний пилот Николай Щёглов, а также пассажир — и. о. гендиректора «Фаеравиа» 25-летний Андрей Митасов. У всех членов экипажа диагностированы ушибы, у одного — черепно-мозговая травма. Из запасов еды у них были хлеб, колбаса и сыр, ими и питались. Также они были вынуждены топить снег, чтобы попить.