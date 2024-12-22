Стало известно состояние членов экипажа упавшего на Камчатке Ан-2
SHOT: Экипаж рухнувшего Ан-2 на Камчатке доставили в больницу, состояние среднее
Члены экипажа Ан-2. Обложка © SHOT
Врачи оценили состояние членов экипажа самолёта Ан-2, рухнувшего на Камчатке, как средней степени тяжести. Мужчинам повезло, что у них была возможность эти три дня греться от топлива, которое они постепенно сжигали, сообщает SHOT.
Сообщается, что борт транспортировал груз с продуктами и запчастями в посёлок Оссора. В самолёте были: 68-летний КВС Андрей Гордеев и 71-летний пилот Николай Щёглов, а также пассажир — и. о. гендиректора «Фаеравиа» 25-летний Андрей Митасов. У всех членов экипажа диагностированы ушибы, у одного — черепно-мозговая травма. Из запасов еды у них были хлеб, колбаса и сыр, ими и питались. Также они были вынуждены топить снег, чтобы попить.
Отмечается, что сейчас с ними всё в порядке, они общаются с родными по телефону и говорят, это их второй день рождения. Экипаж был доставлен в больницу.
Напомним, что сотрудники спасательной службы нашли пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 лишь 22 декабря спустя три дня поисков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Выжить мужчинам помогли небольшие запасы еды, которые у них были с собой. Спали они в яме под крылом самолёта. Опубликованы первые кадры с места крушения.