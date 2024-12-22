Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта
Лавров и глава МИД Египта высказались в поддержку сохранения суверенитета Сирии
Сергей Лавров и Бадр Абделатти (справа налево). Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Стороны выразили поддержку инициативной роли генерального секретаря ООН и его спецпосланника по Сирии в консолидации международных усилий для стабилизации и установления гражданского мира в стране.
«Была выражена твёрдая поддержка сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении МИД.
Лавров и Абдельати также обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Они акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и формирования условий для справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе.
Напомним, 8 декабря повстанцы взяли Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой кабинет и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Вскоре он выступил с заявлением. Асад правил страной 24 года. До этого пост занимал его отец Хафез Асад.