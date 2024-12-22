Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны выразили поддержку инициативной роли генерального секретаря ООН и его спецпосланника по Сирии в консолидации международных усилий для стабилизации и установления гражданского мира в стране.

«Была выражена твёрдая поддержка сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении МИД.