Трамп процитировал слова Путина, рассуждая об Украине

Во время своей речи в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg. Уточняется, что речь идёт о готовности лидера РФ к встрече с республиканцем, о которой Путин заявил во время прямой линии.

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — указано в материале.