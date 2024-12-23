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23 декабря, 07:39

Трамп процитировал слова Путина, рассуждая об Украине

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря об окончании конфликта на Украине

Во время своей речи в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg. Уточняется, что речь идёт о готовности лидера РФ к встрече с республиканцем, о которой Путин заявил во время прямой линии.

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — указано в материале.

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Напомним, 19 декабря в рамках совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время, однако не знает, когда она состоится. Похожее заявление сделал и будущий глава Белого дома. Как отметил республиканец, он с нетерпением ожидает встречи с российским коллегой.

Ранее Трамп пообещал закончить все конфликты и не допустить третьей мировой. Также СМИ раскрыли, что он написал в письме к Владимиру Зеленскому.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Никита Никонов
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