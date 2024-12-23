Ставки по вкладам в России достигли пика

Ставки по депозитам в России достигли рекордного уровня в 23 процента на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Увеличение ставок произошло перед заседанием совета директоров регулятора, который неожиданно решил приостановить цикл повышения ключевой ставки. В Центробанке объяснили это решение более значительным, чем ожидалось в октябре, ужесточением денежно-кредитных условий, вызванным факторами, не зависящими от ДКП. Ужесточение макропруденциальной политики, плановая нормализация банковского регулирования и повышение требований к заемщикам в течение нескольких месяцев должны способствовать снижению инфляционного давления, отметили в ЦБ.