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23 декабря, 10:02

Ставки по вкладам в России достигли пика

«Ведомости»: Ставки по вкладам в России достигли рекордных 23 процентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ставки по депозитам в России достигли рекордного уровня в 23 процента на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Увеличение ставок произошло перед заседанием совета директоров регулятора, который неожиданно решил приостановить цикл повышения ключевой ставки. В Центробанке объяснили это решение более значительным, чем ожидалось в октябре, ужесточением денежно-кредитных условий, вызванным факторами, не зависящими от ДКП. Ужесточение макропруденциальной политики, плановая нормализация банковского регулирования и повышение требований к заемщикам в течение нескольких месяцев должны способствовать снижению инфляционного давления, отметили в ЦБ.

Кроме того, индекс вкладов на платформе «Финуслуги» впервые с начала 2022 года превысил 23 процента. Ставки по депозитам на три месяца составили 21,93 процента, на полгода — 23,04 процента, а на год — 22,75 процента. Средняя доходность депозитов в топ-20 крупнейших российских банков составила 21,91 процента на три месяца, 22,47 процента на полгода и 21,35 процента на год.

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Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Тем не менее, в регуляторе рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что решения по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы.

Марина Фещенко
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