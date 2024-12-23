Готовятся к переговорам: На Украине верят, что конфликт может закончиться в 2025 году
WP: На Украине начинают верить, что конфликт может закончиться в 2025 году
На Украине «начинают верить», что конфликт может завершиться уже в 2025 году. Теперь о переговорах стали говорить не только граждане, но и чиновники. Дискуссии об урегулировании стали всё чаще звучать после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Многие верят, что республиканцу под силу решить этот вопрос, сообщает газета Washington Post.
«Зеленский теперь подчёркивает необходимость долгосрочной безопасности, а не немедленного возвращения территории», — рассказали в издательстве.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский изменил свою риторику и теперь демонстрирует большую готовность к переговорам о прекращении конфликта. Сегодня он обращает внимание не на «возвращение территорий», а на необходимость обеспечения «долгосрочной безопасности».
В газете сообщили, что так экс-комик пытается подстроиться под Трампа, который неоднократно подчёркивал необходимость урегулирования украинского конфликта. Кроме того, Washington Post ссылается на неназванных дипломатов в НАТО, утверждая, что гарантии безопасности для Киева, связанные с альянсом, остаются «далёкой перспективой».
Напомним, избранный президент США повсюду заявляет, что завершит конфликт на Украине, как только пройдёт его инаугурация 20 января. Однако Киев всё ещё отказывается от переговоров, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает ждать, пока Украина «станет сильной». В Госдуме верят в искренность намерений Трампа по завершению украинского конфликта, но отмечают, что республиканец столкнётся с определёнными трудностями. Власть на Украине нелегитимна, поэтому предстоит создать нестандартный формат переговоров.
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