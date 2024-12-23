На Украине «начинают верить», что конфликт может завершиться уже в 2025 году. Теперь о переговорах стали говорить не только граждане, но и чиновники. Дискуссии об урегулировании стали всё чаще звучать после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Многие верят, что республиканцу под силу решить этот вопрос, сообщает газета Washington Post.

«Зеленский теперь подчёркивает необходимость долгосрочной безопасности, а не немедленного возвращения территории», — рассказали в издательстве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский изменил свою риторику и теперь демонстрирует большую готовность к переговорам о прекращении конфликта. Сегодня он обращает внимание не на «возвращение территорий», а на необходимость обеспечения «долгосрочной безопасности».