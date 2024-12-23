Политолог назвал истинную причину прибытия премьера Словакии Фицо в Кремль

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву решал важные энергетические проблемы, однако не исключено, что он также зондировал почву на предмет готовности России к заключению мирных соглашений. Об этом в беседе с Life.ru заявил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.

«Основным аспектом приёма Фицо в Кремле всё-таки был экономический, хотя не исключаю, что могли обсуждаться какие-то теневые моменты... Фицо решал важные энергетические проблемы, с другой стороны, не исключено, что он зондировал почву на предмет того, насколько Россия готова к заключению мирных соглашений, на каких условиях и в каком формате. Соответственно, я не исключаю, что эта информация, если она была ему предоставлена, будет доведена им до Трампа», — отмечает эксперт.

При этом Шатилов призвал не считать Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана друзьями России. Хотя они действительно не являются нашими противниками.

«Не надо считать их нашими друзьями. Да, это нейтралы, но они тоже выполняют определённую функцию в плане давления на Россию с целью принудить её к заморозке конфликта», — добавил собеседник Life.ru.