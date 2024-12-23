Реклама на YouTube и манекены: Экс-агенты «Моссада» раскрыли детали операции по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Два бывших агента израильской разведки «Моссад» раскрыли детали операции по подрыву технических средств связи представителей «Хезболлы» в интервью телеканалу CBS News. Незадолго до «часа Х» Израиль продал членам ливанской шиитской группировки целых 16 тысяч заминированных устройств.

По словам экс-агентов, с 2022 года израильская спецслужба разрабатывала модель пейджера, в которую можно было бы уместить достаточное количество взрывчатого вещества. Для того чтобы побудить членов «Хезболлы» закупить именно эти пейджеры, «Моссад» запустил на YouTube специально созданную рекламу и разместил в интернете поддельные отзывы покупателей. Один из собеседников телеканала, который руководил операцией, отметил, что разведслужба организовала полный цикл производства устройств и лицензионное партнёрство с тайваньской компанией Gold Apollo через подставные компании, включая одну венгерскую фирму.

Другой отставной сотрудник спецслужбы добавил, что работа по превращению раций в оружие началась более чем за 10 лет до их дистанционного подрыва вместе с пейджерами в сентябре. Он уточнил, что через подставные компании израильская разведка продала «Хезболле» более 16 тысяч начинённых взрывчаткой средств связи. Эти устройства испытывали на манекенах, чтобы удостовериться, что взрыв будет достаточной мощности, чтобы нанести травмы его владельцу, но не людям рядом с ним.