Пловец Лифинцев рассказал, что россиянам запрещали ярко праздновать победу на ЧМ

На Чемпионате мира по плаванию в Будапеште российским спортсменам запретили праздновать свои победы. Пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев заявил, что нельзя было ярко показывать свои эмоции. Однако у него их и не было — спортсмена настигло состояние шока. Также у россиян не брали интервью после победы, но и это не показалось пловцу обидным.