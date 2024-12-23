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23 декабря, 14:51

Пловец Лифинцев рассказал, что россиянам запрещали ярко праздновать победу на ЧМ

Пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев. Обложка © ТАСС / Emma Wallskog

Пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев. Обложка © ТАСС / Emma Wallskog

На Чемпионате мира по плаванию в Будапеште российским спортсменам запретили праздновать свои победы. Пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев заявил, что нельзя было ярко показывать свои эмоции. Однако у него их и не было — спортсмена настигло состояние шока. Также у россиян не брали интервью после победы, но и это не показалось пловцу обидным.

«Меня это больше порадовало. Тебя просто показали, ты помахал ручкой и ушёл. Не надо было давать интервью и разговаривать со всеми — просто молча делали своё дело и уходили. Думаю, мне это сыграло на руку», — сказал Лифинцев в интервью «Чемпионату».

Также спортсмен заявил, что был удовлетворён своей работой на турнире. Напомним, что с этого чемпионата 18-летний Лифинцев увозит сразу пять золотых медалей. Он стал лучшим в индивидуальных заплывах на дистанции 50 метров на спине, 100 метрах на спине, а также в составе трёх эстафет. Всего 27 российских пловцов приняли участие в чемпионате.

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Полина Никифорова
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