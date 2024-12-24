Свидетель по делу Иванова воспользовалась 51-й статьёй, чтобы сохранить втайне происхождение денег
Свидетель по делу Тимура Иванова не стала объяснять движение средств на счетах
Одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова воспользовалась 51-й статьёй Конституции России и отказалась объяснять движение средств на своих счетах. Это следует из судебных документов, пишет РИА «Новости».
«В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля… в соответствии со статьёй 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по её счетам в банковских учреждениях», — указывается в материалах.
Статья 51 говорит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».
Также в документах по делу отмечается, что экс-замминистра распределял полученные незаконно деньги между счетами своих родителей, нынешней жены и бывшей супруги. Кроме того, он переоформлял на родных имущество.
Напомним, Иванова задержали 24 апреля по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его делами в строительной сфере в интересах Министерства обороны РФ. В ноябре обвинение было ужесточено. 17 декабря срок ареста Иванова продлили до 23 марта.
Life.ru