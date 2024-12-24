Свидетель по делу Иванова воспользовалась 51-й статьёй, чтобы сохранить втайне происхождение денег

Одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова воспользовалась 51-й статьёй Конституции России и отказалась объяснять движение средств на своих счетах. Это следует из судебных документов, пишет РИА «Новости».

«В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля… в соответствии со статьёй 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по её счетам в банковских учреждениях», — указывается в материалах.

Статья 51 говорит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».