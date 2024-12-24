Тело Яниса Тиммы сегодня транспортируют в Латвию для похорон
Гатис Лининьш: Тело Яниса Тиммы 25 декабря транспортируют в Латвию
Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»
Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы должно быть транспортировано на родину в Ригу сегодня, 24 декабря. Об этом сообщил нашим коллегам из NEWS.ru Гатис Лининьш, друг погибшего экс-супруга Анны Седоковой. Он уточнил, что задержка с перевозкой тела была связана не с нехваткой денег, а с необходимостью соблюдения всех процессуальных формальностей.
Лининьш отметил, что тело Тиммы везут домой только сегодня, и предположил, что причиной задержки стали законы и процедуры, которые необходимо было соблюсти для правильного оформления.
Собеседник добавил, что все необходимые средства для транспортировки тела из России и организации похорон были собраны в первый день после получения известия о смерти Яниса. В эту сумму вошли пожертвования друзей и жителей Латвии.
Напомним, что 17 декабря, на следующий день после дня рождения Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду», и попросила СМИ не беспокоить её семью. Позже стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Спустя несколько дней после трагедии она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.