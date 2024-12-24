Тело Яниса Тиммы сегодня транспортируют в Латвию для похорон

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы должно быть транспортировано на родину в Ригу сегодня, 24 декабря. Об этом сообщил нашим коллегам из NEWS.ru Гатис Лининьш, друг погибшего экс-супруга Анны Седоковой. Он уточнил, что задержка с перевозкой тела была связана не с нехваткой денег, а с необходимостью соблюдения всех процессуальных формальностей.

Лининьш отметил, что тело Тиммы везут домой только сегодня, и предположил, что причиной задержки стали законы и процедуры, которые необходимо было соблюсти для правильного оформления.