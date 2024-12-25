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24 декабря, 23:28

Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову организовать проверку по факту рейдерских захватов жилья в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

Это решение стало реакцией на сюжет программы «Вести», в котором сообщалось, что рейдеры забирают квартиры у москвичей за долги. Другие подробности неизвестны. Согласно информации СК, выполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался массовым заражением чесоткой в Бурятии
Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался массовым заражением чесоткой в Бурятии

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Краснодарского края возбудить уголовное дело в связи с информацией о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в Чёрном море. Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме порядка 9 тысяч тонн мазута. Нефтепродукты попали в воду, пляжи Кубани оказались загрязнены.

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Артём Гапоненко
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