Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате квартир москвичей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову организовать проверку по факту рейдерских захватов жилья в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.
Это решение стало реакцией на сюжет программы «Вести», в котором сообщалось, что рейдеры забирают квартиры у москвичей за долги. Другие подробности неизвестны. Согласно информации СК, выполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Краснодарского края возбудить уголовное дело в связи с информацией о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в Чёрном море. Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме порядка 9 тысяч тонн мазута. Нефтепродукты попали в воду, пляжи Кубани оказались загрязнены.
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