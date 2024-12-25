Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову организовать проверку по факту рейдерских захватов жилья в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

Это решение стало реакцией на сюжет программы «Вести», в котором сообщалось, что рейдеры забирают квартиры у москвичей за долги. Другие подробности неизвестны. Согласно информации СК, выполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.