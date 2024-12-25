Клип Анны Седоковой с телом мужчины в полиэтилене назвали пророческим
Кадр из видео © YouTube/ Анна Седокова - Шантарам
Клип экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой на песню «Шантарам» стал объектом обсуждения после трагической смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. На видео артистка танцует на фоне тела мужчины, завернутого в полиэтиленовый пакет. Как сообщает «Экспресс газета», именно этот трек стал началом знакомства экс-солистки «ВИА Гры» с баскетболистом.
Клип был снят в 2018 году, и на нем Анна предстает с огненными волосами, чувственно двигаясь под музыку. Изначально ролик считался провокационным, но после самоубийства её бывшего супруга многие стали воспринимать его как мрачное предзнаменование. На фоне танцев артистки действительно лежит тело мужчины, замотанное в полиэтилен.
По информации источника, знакомство Яниса и Анны произошло после выхода этого клипа: сначала он пришел на открытие ее бара в Москве, а затем опубликовал фото под песню «Шантарам», что привлекло внимание Седоковой.
Напомним, что 17 декабря, на следующий день после дня рождения Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию, записав слезливое видео, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду», и попросила СМИ не беспокоить её семью. Позже стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Спустя несколько дней после трагедии она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.