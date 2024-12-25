Клип Анны Седоковой с телом мужчины в полиэтилене назвали пророческим

Клип экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой на песню «Шантарам» стал объектом обсуждения после трагической смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. На видео артистка танцует на фоне тела мужчины, завернутого в полиэтиленовый пакет. Как сообщает «Экспресс газета», именно этот трек стал началом знакомства экс-солистки «ВИА Гры» с баскетболистом.

Клип был снят в 2018 году, и на нем Анна предстает с огненными волосами, чувственно двигаясь под музыку. Изначально ролик считался провокационным, но после самоубийства её бывшего супруга многие стали воспринимать его как мрачное предзнаменование. На фоне танцев артистки действительно лежит тело мужчины, замотанное в полиэтилен.