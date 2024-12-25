Эколог связал крушение самолёта в Казахстане с нерешённой проблемой свалок

Нерешённая проблема свалок и птиц может быть связана с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом в разговоре с Life.ru заявил директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. По его словам, в мире большое количество авиакатастроф происходят из-за столкновения лайнеров с птицами, а также из-за их попаданий в двигатели. В последние годы данный вопрос стал достаточно острым.

«Тема свалок и птиц актуальна, давно стоит, и с зари авиации всегда были неприятности в отношениях летательных аппаратов и птиц. Выросло количество мусора, в том числе и органических отходов, которые являются пищей для птиц», — заявил эксперт.

По словам Пешкова, на свалках концентрируются миллионы тонн отходов на радость птиц-помоечников, прежде всего врановых или чаек. Это крупные крылатые, которые могут нанести существенный ущерб при попадании в двигатель или летательный аппарат. Вплоть до крушения самолёта.

В России, к слову, принято постановление правительства, в рамках которого владельцы, собственники, держатели или арендаторы точек отходов должны обеспечивать аэрологическую безопасность.

«Если свалка находится вблизи аэродрома и угрожает безопасности воздушного движения, то её или убирают, или предпринимают комплекс мероприятий, которые позволяют снизить активность птиц. Это закрытие массы различными инертными материалами, слоем земли утрамбованным, укатанным, сетки, а также технические средства, которые позволяют отпугивать от аэродромной зоны. Это пропановые пушки, имитаторы пения хищных птиц, ястребов, соколов. Звуковые и акустические отпугиватели различного типа, плюс средства обнаружения: оптические или визуальное наблюдение, — объяснил Пешков.

Благодаря такому постановлению в России обеспечивается безопасность полётов. У нас в стране этот вопрос решается, пока не решён, но решается, подчеркнул собеседник Life.ru. А вот в Казахстане — нет.