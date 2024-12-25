Эколог связал крушение самолёта в Казахстане с нерешённой проблемой свалок
Эколог Пешков: Крушение самолёта в Актау связано со свалкой у аэропорта
Нерешённая проблема свалок и птиц может быть связана с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом в разговоре с Life.ru заявил директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. По его словам, в мире большое количество авиакатастроф происходят из-за столкновения лайнеров с птицами, а также из-за их попаданий в двигатели. В последние годы данный вопрос стал достаточно острым.
«Тема свалок и птиц актуальна, давно стоит, и с зари авиации всегда были неприятности в отношениях летательных аппаратов и птиц. Выросло количество мусора, в том числе и органических отходов, которые являются пищей для птиц», — заявил эксперт.
По словам Пешкова, на свалках концентрируются миллионы тонн отходов на радость птиц-помоечников, прежде всего врановых или чаек. Это крупные крылатые, которые могут нанести существенный ущерб при попадании в двигатель или летательный аппарат. Вплоть до крушения самолёта.
В России, к слову, принято постановление правительства, в рамках которого владельцы, собственники, держатели или арендаторы точек отходов должны обеспечивать аэрологическую безопасность.
«Если свалка находится вблизи аэродрома и угрожает безопасности воздушного движения, то её или убирают, или предпринимают комплекс мероприятий, которые позволяют снизить активность птиц. Это закрытие массы различными инертными материалами, слоем земли утрамбованным, укатанным, сетки, а также технические средства, которые позволяют отпугивать от аэродромной зоны. Это пропановые пушки, имитаторы пения хищных птиц, ястребов, соколов. Звуковые и акустические отпугиватели различного типа, плюс средства обнаружения: оптические или визуальное наблюдение, — объяснил Пешков.
Благодаря такому постановлению в России обеспечивается безопасность полётов. У нас в стране этот вопрос решается, пока не решён, но решается, подчеркнул собеседник Life.ru. А вот в Казахстане — нет.
«Возможно там есть свалки рядом с местами для самолётов, оттуда и скопление птиц даже не в сезон миграции. Поэтому в Казахстане такие инциденты имеют место быть. Но они везде по всему миру имеют место быть. В данном случае мы рассматриваем случай в Казахстане», — заключил эколог.
Напомним, что утром 25 декабря в аэропорту Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Предполагаемой причиной трагедии называлось столкновение с птицами. Следственный комитет России начал проверку для выяснения обстоятельств происшествия, так как на борту находились 16 граждан РФ. При крушении выжило около 30 человек, столько же погибло.
Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев