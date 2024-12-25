Семье погибшей при взрыве в ТЦ во Владикавказе выплатят 1 млн рублей
Власти Северной Осетии оказывают содействие пострадавшим в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл». Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что семье погибшей будет выплачен один миллион рублей.
«Семье погибшей будет выплачен миллион рублей. Совместно с владельцем здания отрабатываем меры поддержки арендаторов площадей ТЦ», — написал он в своём телеграм-канале.
Политик был тронут тем, как много людей откликнулось на чужую беду — в социальных сетях появились посты о сборах для семьи погибшей. Меняйло также выразил свои соболезнования родным и близким женщины.
«Мои глубокие соболезнования родным и близким Иды Чаваевой, погибшей в результате взрыва в ТЦ «Алания молл». Сил вам. Все мы, жители республики, разделяем вашу боль», — сообщил глава республики.
Напомним, что сегодня утром, 25 декабря, во Владикавказе произошла трагедия. В торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Пострадали девять человек, одна женщина погибла. По предварительным данным, причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Однако позже Меняйло сообщил, что всё случилось из-за украинского дрона. Известно, что президент России Владимир Путин уже получил информацию о произошедшем.
Telegram / МЧС России