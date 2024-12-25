Семье погибшей при взрыве в ТЦ во Владикавказе выплатят 1 млн рублей

Власти Северной Осетии оказывают содействие пострадавшим в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл». Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что семье погибшей будет выплачен один миллион рублей.

«Семье погибшей будет выплачен миллион рублей. Совместно с владельцем здания отрабатываем меры поддержки арендаторов площадей ТЦ», — написал он в своём телеграм-канале.

Политик был тронут тем, как много людей откликнулось на чужую беду — в социальных сетях появились посты о сборах для семьи погибшей. Меняйло также выразил свои соболезнования родным и близким женщины.