Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву с выжившими при крушении пассажирского самолёта гражданами РФ. На борту 9 человек – восемь взрослых и ребёнок, сообщает министерство.

Спецборт МЧС вылетел из Казахстана с 9 выжившими в авиакатастрофе россиянами. Видео © МЧС России

«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», – рассказали в ведомстве.