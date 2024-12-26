Спецборт МЧС вылетел из Казахстана с 9 выжившими в авиакатастрофе россиянами
Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву с выжившими при крушении пассажирского самолёта гражданами РФ. На борту 9 человек – восемь взрослых и ребёнок, сообщает министерство.
Спецборт МЧС вылетел из Казахстана с 9 выжившими в авиакатастрофе россиянами. Видео © МЧС России
«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», – рассказали в ведомстве.
Родственникам пассажиров из Грозного оказывается психологическая поддержка. В МЧС напомнили и о круглосуточной горячей линии 8 (800) 775-17-17. По нему можно обратиться за психологической помощью.
Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29 пассажиров, которые сидели в хвостовой части самолёта. Life.ru узнал у военного лётчика, что за чудо спасло почти 30 человек.
МЧС России