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Регион
26 декабря, 05:07

Спецборт МЧС вылетел из Казахстана с 9 выжившими в авиакатастрофе россиянами

Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву с выжившими при крушении пассажирского самолёта гражданами РФ. На борту 9 человек – восемь взрослых и ребёнок, сообщает министерство.

Спецборт МЧС вылетел из Казахстана с 9 выжившими в авиакатастрофе россиянами. Видео © МЧС России

«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», – рассказали в ведомстве.

Родственникам пассажиров из Грозного оказывается психологическая поддержка. В МЧС напомнили и о круглосуточной горячей линии 8 (800) 775-17-17. По нему можно обратиться за психологической помощью.

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Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29 пассажиров, которые сидели в хвостовой части самолёта. Life.ru узнал у военного лётчика, что за чудо спасло почти 30 человек.

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МЧС России

Андрей Бражников
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