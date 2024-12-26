Пропавший после авиакатастрофы в Актау бортпроводник «Уральских авиалиний» погиб

На борту упавшего в Казахстане самолёта находился выпускник факультета журналистики и филологии Вятского государственного университета – бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, он погиб. Об этом рассказали в самом образовательном учреждении, уточнив, что последние годы молодой человек жил в Москве.

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась... В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления «Журналистика» 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой», — отмечается в тексте.

Рамину было 28 лет. Он работал бортпроводником в «Уральских авиалиниях» и летел пассажиром. О том, что молодой человек был на борту злополучного рейса, уже сообщал сам перевозчик. Агаев отвозил в Баку 6-летнего племянника, чтобы он погостил у бабушки. Уже 26 декабря мужчина должен был выйти на работу. Он возвращался в Москву с пересадкой в Грозном.