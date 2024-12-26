Пропавший после авиакатастрофы в Актау бортпроводник «Уральских авиалиний» погиб
В ВятГУ сообщили, что бортпроводник «Уральских авиалиний» погиб в Актау
Рамин Агаев. Обложка © VK / Факультет филологии и медиакоммуникаций
На борту упавшего в Казахстане самолёта находился выпускник факультета журналистики и филологии Вятского государственного университета – бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, он погиб. Об этом рассказали в самом образовательном учреждении, уточнив, что последние годы молодой человек жил в Москве.
«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась... В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления «Журналистика» 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой», — отмечается в тексте.
Рамину было 28 лет. Он работал бортпроводником в «Уральских авиалиниях» и летел пассажиром. О том, что молодой человек был на борту злополучного рейса, уже сообщал сам перевозчик. Агаев отвозил в Баку 6-летнего племянника, чтобы он погостил у бабушки. Уже 26 декабря мужчина должен был выйти на работу. Он возвращался в Москву с пересадкой в Грозном.
Напомним, утром 25 декабря возле казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт азербайджанских авиалиний. Лайнер вылетел из Баку и направлялся в Грозный, однако из-за погодных условий борт был отправлен на запасной аэродром — в Актау. По предварительной информации, при снижении в казахстанском аэропорту самолёт столкнулся со стаей птиц, что стало причиной крушения. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Выжили 29 человек. СК РФ возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.