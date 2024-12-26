Опубликован список из 25 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе в Актау
Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список погибших пассажиров и членов экипажа, которе находились в самолёте Баку – Грозный. Всего в нём значится 25 имён. Сообщается, что все они граждане Азербайджана.
Список погибших пассажиров из-за крушения самолёта в Казахстане. Обложка © Минздрав Азербайджана
В списке числятся люди самых разных возрастов. Например, самой молодой пассажирке было 19 лет, а самой старшей — 64 года. Личности некоторых жертв авиакатастрофы всё ещё продолжают устанавливать.
Напомним, что утром 25 декабря в Казахстане разбился самолёт азербайджанской авиакомпании AZAL, который следовал рейсом из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, среди которых семь россиян. 29 пассажиров удалось спасти. Также были обнародованы имена всех членов экипажа. Причины трагедии устанавливаются.
Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев