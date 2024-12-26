Опубликован список из 25 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе в Актау

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список погибших пассажиров и членов экипажа, которе находились в самолёте Баку – Грозный. Всего в нём значится 25 имён. Сообщается, что все они граждане Азербайджана.

В списке числятся люди самых разных возрастов. Например, самой молодой пассажирке было 19 лет, а самой старшей — 64 года. Личности некоторых жертв авиакатастрофы всё ещё продолжают устанавливать.