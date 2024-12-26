Кондратьев попросил главу МЧС привлечь федеральные ресурсы для уборки мазута

Кондратьев подчеркнул, что всю береговую зону в рамках краевого режима ЧС поделили на сектора и закрепили за каждым из них муниципальные образования Краснодарского края.

«Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязнённого грунта, но по предварительным подсчётам, объём может увеличиться до 200 тысяч тонн. Сегодня важно наладить систему его утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязнённого грунта им потребуется много времени», — добавил он.