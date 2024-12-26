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Регион
26 декабря, 13:07

Кондратьев попросил главу МЧС привлечь федеральные ресурсы для уборки мазута

Кондратьев: Для уборки мазута с пляжей Кубани нужно привлечь федеральные ресурсы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев просил главу МЧС России Александра Куренкова рассмотреть вопрос о привлечении федеральных ресурсов для ликвидации мазута на побережьях Кубани.

«Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — написал губернатор в телеграм-канале.

Кондратьев подчеркнул, что всю береговую зону в рамках краевого режима ЧС поделили на сектора и закрепили за каждым из них муниципальные образования Краснодарского края.

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«Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязнённого грунта, но по предварительным подсчётам, объём может увеличиться до 200 тысяч тонн. Сегодня важно наладить систему его утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязнённого грунта им потребуется много времени», — добавил он.

Напомним, что в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вылившиеся в море почти 9000 тонн мазута нанесли сокрушительный удар по побережью Краснодарского края. В результате экологической катастрофы более 200 птиц и, как минимум, 21 дельфин погибли. В Краснодарском крае ввели режим ЧС.

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Telegram / Вениамин Кондратьев

Ольга Сливченко
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