Кондратьев попросил главу МЧС привлечь федеральные ресурсы для уборки мазута
Кондратьев: Для уборки мазута с пляжей Кубани нужно привлечь федеральные ресурсы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев просил главу МЧС России Александра Куренкова рассмотреть вопрос о привлечении федеральных ресурсов для ликвидации мазута на побережьях Кубани.
«Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — написал губернатор в телеграм-канале.
Кондратьев подчеркнул, что всю береговую зону в рамках краевого режима ЧС поделили на сектора и закрепили за каждым из них муниципальные образования Краснодарского края.
«Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязнённого грунта, но по предварительным подсчётам, объём может увеличиться до 200 тысяч тонн. Сегодня важно наладить систему его утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязнённого грунта им потребуется много времени», — добавил он.
Напомним, что в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вылившиеся в море почти 9000 тонн мазута нанесли сокрушительный удар по побережью Краснодарского края. В результате экологической катастрофы более 200 птиц и, как минимум, 21 дельфин погибли. В Краснодарском крае ввели режим ЧС.
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