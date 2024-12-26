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26 декабря, 19:52

Суд до апреля продлил арест бизнесмену Мартиросяну за взятку генералу Кузнецову

Обвиняемый Лева Мартиросян. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемый Лева Мартиросян. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы продлил срок ареста краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна до 12 апреля. Он обвиняется в даче взяток Юрию Кузнецову, бывшему главному кадровику Министерства обороны России.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 апреля», — огласила решение судья, передаёт РИА «Новости».

Заседание прошло в привычном закрытом формате, на чём настаивал следователь. Он вновь указал на госконтракт между военным училищем и гостиницей Мартиросяна, считая его конфиденциальным. Защита, однако, возразила, поскольку контракт был доступен на открытом сайте gov.ru. Тем не менее, судья поддержала просьбу следователя. В ответ адвокаты подали ходатайство об отводе судьи, утверждая, что она «незаконно и необоснованно закрыла процесс». Однако судья отказала в этом ходатайстве.

На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в коррупции. Правоохранители нашли у него дома кучу налички и золотые монеты. По данным следствия, предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Отметим, что официальные доходы генерала не позволили бы ему приобрести такие хоромы. Недавно стало известно, что суд продлил арест экс-военного до апреля.

Александра Мышляева
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