Суд до апреля продлил арест бизнесмену Мартиросяну за взятку генералу Кузнецову
Обвиняемый Лева Мартиросян. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный суд Москвы продлил срок ареста краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна до 12 апреля. Он обвиняется в даче взяток Юрию Кузнецову, бывшему главному кадровику Министерства обороны России.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 апреля», — огласила решение судья, передаёт РИА «Новости».
Заседание прошло в привычном закрытом формате, на чём настаивал следователь. Он вновь указал на госконтракт между военным училищем и гостиницей Мартиросяна, считая его конфиденциальным. Защита, однако, возразила, поскольку контракт был доступен на открытом сайте gov.ru. Тем не менее, судья поддержала просьбу следователя. В ответ адвокаты подали ходатайство об отводе судьи, утверждая, что она «незаконно и необоснованно закрыла процесс». Однако судья отказала в этом ходатайстве.
Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в коррупции. Правоохранители нашли у него дома кучу налички и золотые монеты. По данным следствия, предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Отметим, что официальные доходы генерала не позволили бы ему приобрести такие хоромы. Недавно стало известно, что суд продлил арест экс-военного до апреля.