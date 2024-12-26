Суд до апреля продлил арест бизнесмену Мартиросяну за взятку генералу Кузнецову

Заседание прошло в привычном закрытом формате, на чём настаивал следователь. Он вновь указал на госконтракт между военным училищем и гостиницей Мартиросяна, считая его конфиденциальным. Защита, однако, возразила, поскольку контракт был доступен на открытом сайте gov.ru. Тем не менее, судья поддержала просьбу следователя. В ответ адвокаты подали ходатайство об отводе судьи, утверждая, что она «незаконно и необоснованно закрыла процесс». Однако судья отказала в этом ходатайстве.