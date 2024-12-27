«Не соответствует содеянному»: Отец Шарлота* в шоке от приговора сыну

Отец певца Эдуарда Шарлота* заявил, что приговор суда в отношении сына был слишком строгим. Он пока не решил, будет ли вместе с адвокатом обжаловать его. Также Валерий Шарлот счёл, что отбывание наказания в колонии-поселении является не послаблением, а логикой закона.