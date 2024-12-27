«Не соответствует содеянному»: Отец Шарлота* в шоке от приговора сыну
Отец певца Шарлота* заявил, что приговор сыну не соответствует содеянному
Отец певца Эдуарда Шарлота* заявил, что приговор суда в отношении сына был слишком строгим. Он пока не решил, будет ли вместе с адвокатом обжаловать его. Также Валерий Шарлот счёл, что отбывание наказания в колонии-поселении является не послаблением, а логикой закона.
«Я считаю, что [приговор] не соответствует содеянному», — сказал отец певца в интервью 360.ru.
Напомним, что суд приговорил Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В своём последнем слове он извинился за оскорбление патриарха Кирилла, сожжение паспорта, высказывания об СВО и иные выходки.
Гособвинение запросило для певца наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тысяч рублей. Уголовные дела на Шарлота* начали заводить в ноябре 2023 года после того, как он сделал череду антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / Дзень Альберт