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Регион
27 декабря, 18:53

Украина получила от США первую партию СПГ

ДТЭК: Украина получила первые 100 млн кубометров СПГ из США

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, что Киев получил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов. В холдинге уточнили, что в страну через греческий терминал поступило 100 миллионов кубометров.

«ДТЭК сегодня получила свой первый груз СПГ из США после того, как судно с этим газом пришвартовалось в Греции, — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киеве заявили, что поставки российского газа через Украину будут прекращены 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин исключил скорый договор с Украиной по транзиту газа. После этого цены на газ в Европе резко подскочили. 27 декабря производные финансовые инструменты на эталонные газы выросли на пять процентов, что стало самым значительным увеличением за неделю. В связи с этим главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за санкции против РФ в ущерб Европе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Алена Пенчугина
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