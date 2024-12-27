Украина получила от США первую партию СПГ
ДТЭК: Украина получила первые 100 млн кубометров СПГ из США
Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, что Киев получил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов. В холдинге уточнили, что в страну через греческий терминал поступило 100 миллионов кубометров.
«ДТЭК сегодня получила свой первый груз СПГ из США после того, как судно с этим газом пришвартовалось в Греции, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что поставки российского газа через Украину будут прекращены 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин исключил скорый договор с Украиной по транзиту газа. После этого цены на газ в Европе резко подскочили. 27 декабря производные финансовые инструменты на эталонные газы выросли на пять процентов, что стало самым значительным увеличением за неделю. В связи с этим главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за санкции против РФ в ущерб Европе.
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