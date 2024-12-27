Украина получила от США первую партию СПГ

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, что Киев получил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов. В холдинге уточнили, что в страну через греческий терминал поступило 100 миллионов кубометров.

«ДТЭК сегодня получила свой первый груз СПГ из США после того, как судно с этим газом пришвартовалось в Греции, — говорится в сообщении.