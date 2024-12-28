Кормовую часть «Волгонефть-239» закольцевали бонами
Кормовую часть танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Керченском проливе, закольцевали бонами. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Морспасслужба установила 250-метровое заграждение вокруг кормовой части, которую выбросило на отмель. Сообщается, что на утро 28 декабря уже было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси и обследовано свыше 380 квадратных километров акватории.
Напомним, в середине декабря произошла серьёзная морская катастрофа — в водах Керченского пролива потонули два судна, перевозившие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Экологическое бедствие привело к попаданию в морскую среду около 9 тыс. тонн мазута, что нанесло ощутимый урон прибрежным территориям Краснодарского региона. Согласно данным спасательного ведомства, загрязнение нефтепродуктами охватило береговую линию протяжённостью 54 километра, при этом наибольший ущерб пришелся на анапское побережье. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода, более того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.
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