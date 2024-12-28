Кормовую часть «Волгонефть-239» закольцевали бонами

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Керченском проливе, закольцевали бонами. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Морспасслужба установила 250-метровое заграждение вокруг кормовой части, которую выбросило на отмель. Сообщается, что на утро 28 декабря уже было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси и обследовано свыше 380 квадратных километров акватории.