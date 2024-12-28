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Регион
28 декабря, 08:27

Личный враг: Расследователь убийства генерала Кириллова вышел на след Байдена

Журналист Садовников считает убитого генерала Кириллова личным врагом Байдена

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов занимался разоблачением преступлений Запада, связанных с биологическими лабораториями, поэтому за его убийством стоят не только украинские силовики, но и действующий президент США Джо Байден, полагает журналист-расследователь Александр Садовников.

По его словам, американские биолаборатории по всему миру курируются напрямую из Пентагона. А генерал Кириллов был личным врагом Байдена, так как обнародовал факты о соучастии сына главы государства в действиях США на Украине.

«Дело в том, что не так давно Кириллов обнародовал факты о том, что сын Байдена, Хантер Байден, который наркоман и так далее, прямо замешан в поставке оборудования американским биолабораториям на Украине», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

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Напомним, 17 декабря начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате теракта. Исполнителя теракта удалось поймать на следующий день после трагедии — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию спецслужб Украины. Дмитрий Песков раскрыл заказчика убийства генерала Кириллова. А Мария Захарова заявила, что высокопоставленный военный мешал многим на Западе.

Борис Эльфанд
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