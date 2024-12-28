Начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов занимался разоблачением преступлений Запада, связанных с биологическими лабораториями, поэтому за его убийством стоят не только украинские силовики, но и действующий президент США Джо Байден, полагает журналист-расследователь Александр Садовников.

По его словам, американские биолаборатории по всему миру курируются напрямую из Пентагона. А генерал Кириллов был личным врагом Байдена, так как обнародовал факты о соучастии сына главы государства в действиях США на Украине.