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Регион
28 декабря, 08:56

Причастность отца к убийству детей под Тверью подтверждена

СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей в Тверской области

Следственные органы официально подтвердили причастность отца к убийству собственных детей в Тверской области. Соответствующая информация опубликована пресс-службой СК.

«В совершении преступления подозревается отец малолетних, который после случившегося причинил себе ножевое ранение. В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там обнаружили тела четырёх детей. Сообщалось, что с ними расправился собственный отец. Перед этим он запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Life.ru публиковал видео с места преступления.

Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками
Отец, убивший четверых маленьких детей под Тверью, мог быть под наркотиками
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Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Оксана Попова
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