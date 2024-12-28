Причастность отца к убийству детей под Тверью подтверждена
СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей в Тверской области
Следственные органы официально подтвердили причастность отца к убийству собственных детей в Тверской области. Соответствующая информация опубликована пресс-службой СК.
«В совершении преступления подозревается отец малолетних, который после случившегося причинил себе ножевое ранение. В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что убийство произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Там обнаружили тела четырёх детей. Сообщалось, что с ними расправился собственный отец. Перед этим он запер жену в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Life.ru публиковал видео с места преступления.
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