«Чаще остаются целыми»: Пилот назвал самые безопасные места в салоне самолёта

Бывший командир воздушного судна Александр Романов считает задние кресла в конце салона наиболее безопасными местами в самолёте. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве». Экс-КВС подчеркнул, что выбор данных мест повышает шансы на выживание при авиакатастрофах.