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Регион
28 декабря, 14:07

«Чаще остаются целыми»: Пилот назвал самые безопасные места в салоне самолёта

Пилот Романов назвал задние кресла в конце салона самолёта наиболее безопасными

Бывший командир воздушного судна Александр Романов считает задние кресла в конце салона наиболее безопасными местами в самолёте. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве». Экс-КВС подчеркнул, что выбор данных мест повышает шансы на выживание при авиакатастрофах.

«При жёсткой посадке происходит смещение кресел вперёд. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — объяснил специалист по безопасности полётов.

Авиаконструктор рассказал, где в самолёте безопаснее сидеть
Авиаконструктор рассказал, где в самолёте безопаснее сидеть

Примечательно, что большая часть выживших на рейсе Баку – Грозный сидела в хвостовой части. Напомним, пассажирский самолёт упал 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау. Всего на борту находились 72 человека: 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Подробнее о трагедии читайте на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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