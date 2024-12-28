«Чаще остаются целыми»: Пилот назвал самые безопасные места в салоне самолёта
Пилот Романов назвал задние кресла в конце салона самолёта наиболее безопасными
Бывший командир воздушного судна Александр Романов считает задние кресла в конце салона наиболее безопасными местами в самолёте. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве». Экс-КВС подчеркнул, что выбор данных мест повышает шансы на выживание при авиакатастрофах.
«При жёсткой посадке происходит смещение кресел вперёд. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — объяснил специалист по безопасности полётов.
Примечательно, что большая часть выживших на рейсе Баку – Грозный сидела в хвостовой части. Напомним, пассажирский самолёт упал 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау. Всего на борту находились 72 человека: 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Подробнее о трагедии читайте на Life.ru.