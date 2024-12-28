Алиев отметил профессионализм пилотов рейса Баку – Грозный

«В ходе телефонного разговора Алиев отметил, что пассажирский самолёт, принадлежащий «Азербайджанским Авиалиниям», подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане», — указано в сообщении. Алиев добавил, что только благодаря профессионализму пилотов борт смог совершить посадку.

Напомним, сегодня в Кремле во второй половине дня сообщили, что по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между Путиным и Алиевым. В ходе беседы было подчёркнуто, что следовавший чётко по расписанию самолёт неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотника, и российские средства ПВО отражали удар. Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL в воздушном пространстве РФ и ещё раз выразил искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.