«Кричала, орала»: Мать убитых под Тверью четверых детей рассказала о трагедии
«Известия»: Мать убитых под Тверью детей не знает, почему отец так поступил
Мать четверых детей, убитых отцом в Тверской области, поделилась подробностями произошедшего. По её словам, утром она вышла на улицу в туалет, а когда вернулась, дверь дома уже была закрыта, сообщают «Известия».
Женщина кричала мужу, но, когда добралась до детей, они уже были мертвы. Она не может объяснить, почему супруг совершил такой ужасный поступок. По её словам, её муж был обычным человеком, и ничто не предвещало, что он способен на такое насилие.
«Сама в шоке, сама не знаю, как так случилось. Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже», — поделилась женщина.
Она также рассказала, что в доме в это время на втором этаже находились ещё двое старших детей. Всего пара воспитывала шестерых наследников.
Напомним, что 28 декабря в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа случилось страшное преступление. Там отец запер жену в соседней комнате и убил четверых детей в возрасте 1 года, 3, 5 и 7 лет. Себе мужчина нанёс серьёзные ранения. Сейчас в реанимации, но в сознании, с ним общаются сотрудники. СК возбудил уголовное дело. Подозреваемому грозит пожизненный срок. Мотивом могла послужить ревность к жене. Мужчина решил, что ему систематически изменяли, поэтому зарезал трёх мальчиков и девочку, которых не считал своими детьми.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области