«Кричала, орала»: Мать убитых под Тверью четверых детей рассказала о трагедии

Мать четверых детей, убитых отцом в Тверской области, поделилась подробностями произошедшего. По её словам, утром она вышла на улицу в туалет, а когда вернулась, дверь дома уже была закрыта, сообщают «Известия».

Женщина кричала мужу, но, когда добралась до детей, они уже были мертвы. Она не может объяснить, почему супруг совершил такой ужасный поступок. По её словам, её муж был обычным человеком, и ничто не предвещало, что он способен на такое насилие.

«Сама в шоке, сама не знаю, как так случилось. Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже», — поделилась женщина.