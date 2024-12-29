Для мозга и сердца: Диетолог раскрыла пользу какао с маршмеллоу

Любимое россиянами какао с маршмеллоу благоприятно сказывается на здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогает успокоить нервы и повысить настроение, уверена врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, микроэлементы, содержащиеся в какао-бобах, способны даже замедлить старение организма.

«Также были исследования, что какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Она также добавила, что какао играет важную роль в процессе синтеза гормонов удовольствия. Напиток фактически выполняет функцию антидепрессанта. Однако выбирать нужно натуральный продукт, для чего важно заранее изучить состав. Диетолог рекомендовала не покупать порошок с добавлением сливок или большого количества сахара.