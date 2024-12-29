Для мозга и сердца: Диетолог раскрыла пользу какао с маршмеллоу
Диетолог Соломатина: Какао с маршмеллоу полезно для мозга и сердца
Любимое россиянами какао с маршмеллоу благоприятно сказывается на здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогает успокоить нервы и повысить настроение, уверена врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, микроэлементы, содержащиеся в какао-бобах, способны даже замедлить старение организма.
«Также были исследования, что какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
Она также добавила, что какао играет важную роль в процессе синтеза гормонов удовольствия. Напиток фактически выполняет функцию антидепрессанта. Однако выбирать нужно натуральный продукт, для чего важно заранее изучить состав. Диетолог рекомендовала не покупать порошок с добавлением сливок или большого количества сахара.
Что касается маршмеллоу, то оно не просто украшает напиток, но и поднимает настроение. Однако злоупотреблять сладким лакомством нельзя. Так, взрослым рекомендуется пить две–три чашки какао в день с добавлением одного–двух маршмеллоу. Детям – две чашки, заключила Соломатина.
Ранее россиянам объяснили, как правильно пить какао без вреда для здоровья. Однако названы и другие любимые напитки россиян в зимнее время. Кроме того, диетолог назвала напиток, который улучшает настроение и работу мозга. Кстати, тёмный шоколад способен снизить риск сахарного диабета.
Kandinsky 3.1 / Life.ru